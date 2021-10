Trigoria: festa dei dipendenti voluta dai Friedkin. Presenti i cantanti Alberto Urso e Marco Conidi – FOTO

Oggi pomeriggio a Trigoria si è svolta la festa dei dipendenti, voluta da Dan e Ryan Friedkin. La proprietà del club giallorosso ha indetto la festa per ringraziare i dipendenti del club per il lavoro che svolgono su base quotidiana. Presenti alla festa anche i cantanti Alberto Urso e Marco Conidi, che hanno intrattenuto gli ispiti con i loro brani. Si era parlato della possibilità che si facessero vedere anche José Mourinho e i componenti dello staff tecnico e così è stato: il tecnico giallorosso è comparso in una foto postata dal cantante Alberto Urso, che ha aggiunto “Meravigliosa serata con l’AS Roma“.