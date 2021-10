Smalling: out fino a fine novembre, obiettivo rientro in Genoa-Roma

Alle prese con un problema alla coscia destra rimediato ad inizio ottobre nel match contro l’Empoli, a Trigoria Chris Smalling continua a lavorare a parte rispetto alla squadra per recuperare dall’infortunio. E, secondo gli aggiornamenti del sito sportivo, il rientro del difensore inglese slitterà a fine novembre, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: l’obiettivo è averlo a disposizione per Genoa-Roma, 13a giornata di campionato in programma il 21 novembre a Marassi.

Fonte: gianlucadimarzio.com

