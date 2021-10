Gianluca Mancini è vicino al rinnovo. Ieri il suo agente Beppe Riso era a Trigoria per incontrare Tiago Pinto e discutere del futuro del vicecapitano. L’incontro è stato positivo, e ha gettato le basi per un futuro ancora insieme: il difensore dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2026, e arrivare circa a 3,5/4 milioni. In fila per il rinnovo anche Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo fino al 2025.

Fonte: Il Messaggero