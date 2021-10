Inghilterra, Abraham subentrato e fuori per infortunio dopo 16 minuti. Problema alla caviglia

Era partito dalla panchina Tammy Abraham nella sfida tra Inghilterra e Ungheria. Il match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar è terminato 1-1 e Tammy Abraham è entrato in campo al 76esimo minuto, quando il risultato era già fermo sull’1-1, ma al 92′ è stato sostituito per un problema fisico.

Secondo quanto raccolto dai giornalisti di Sky Sport Abraham sarebbe uscito dal campo zoppicando per un problema alla caviglia. Inizialmente si era ipotizzato un fastidio muscolare salvo poi capire la reale entità.

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

La notizia della sostituzione per infortunio di Abraham ha già catturato l’attenzione dei media inglesi, con un occhio già al prossimo match contro la Juventus.

A inizio gara Southgate aveva preferito al numero 9 della Roma quello del Tottenham, Harry Kane, vera e propria colonna nella nazionale britannica.

Tammy Abraham limps off 15 minutes after coming off the bench for England. Not great news for him or Roma – they face Juventus on Sunday and Napoli the week after that.

— Alex Brotherton (@alex_brotherton) October 12, 2021