Fair-play non rispettato: la Uefa può chiedere chiarimenti

La Roma rischierebbe una sanzione dalla Uefa per non aver rispettato i paletti del fair play finanziario, nonostante il sistema sanzionatorio sia ora sospeso, e non annullato, per consentire ai club europei di ripianare le perdite tramite l’aumento di capitale. Anche per affrontare il tema legato a quest’ultimo il 26 novembre si terrà l’assemblea degli azionisti della Roma: i Friedkin raggiungeranno la quota totale 460 milioni di euro.

In un passaggio del comunicato di approvazione del bilancio al 30 giugno 2021, si legge che “si è registrato uno scostamento dai requisiti di pareggio Uefa per il periodo di rendicontazione di 4 anni”, motivo per cui la società potrebbe essere soggetta all’invio di maggiori informazioni economico-finanziarie e il Club Financial Control Body potrebbe chiedere chiarimenti,

Fonte: Il Messaggero