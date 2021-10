Calciomercato Roma, ag. Diawara: “La sua esclusione è inspiegabile ma ci si adegua. Mourinho sta creando un disagio”

In esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’agente di Amadou Diawara ha parlato della situazione che il suo assistito sta vivendo a Roma. Mourinho ha da tempo deciso di lasciare il centrocampista della Guinea ai margini del suo progetto, soprattutto dopo la brutta sconfitta contro il Bodo/Glimt. Queste le parole di Daniele Piraino: “Non so quale voglia essere il messaggio, non capisco. Perché? Deve espiare una colpa? E quale poi? Per una giocata infelice? O c’è una sollecitazione in vista del mercato di riparazione? Se fosse per questi motivi detti prima e non invece per una scelta tecnica, magari dovuta a una condizione fisica a suo vedere precaria, o piuttosto ad un’incapacità di interpretare i dettami di gioco del mister, penso che Mourinho stia creando un disagio. Netto e immediato, su tutte le parti coinvolte visto che non lo starebbe arrecando solo a Diawara o a chi lavora per lui. E’ inspiegabile ma ci si adegua. Amadou è un professionista eccezionale”.

Fonte: Tmw.com

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE