AS Roma: campagna abbonamenti, caos sul sistema tra bug e ritardi

Dalle 11 di oggi i tifosi della Roma possono rinnovare e/o acquistare l’abbonamento per la stagione 2021/2022. Come annunciato dal club giallorosso tramite il proprio profilo Twitter, è partita di fatto la nuova campagna abbonamenti. La Roma è stato il primo club a rendere possibile l’acquisto di un pacchetto di partite per la stagione in corso.

Dopo qualche ora di attesa è arrivato anche il tweet della Roma, con il quale il club annuncia che la vendita ripartirà alle ore 16:00 e si scusa per il disagio. I problemi sarebbero relativi ai server e al troppo traffico registrato sulla piattaforma. La società conta di aver risolto il problema in queste ore.