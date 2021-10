Abraham: trauma contusivo alla regione calcaneare destra per l’attaccante. Da valutare in vista della Juventus

Roma in ansia per le condizioni fisiche di Tammy Abraham: ieri l’attaccante inglese è subentrato e poi costretto a lasciare il campo durante Inghilterra-Ungheria, match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, a causa di un problema alla caviglia. Tutti gli aggiornamenti:

LIVE

22:08 – Rispetto a quanto previsto in un primo momento, Tammy Abraham, rientrato nella capitale, si è sottoposto subito agli esami strumentali dopo l’infortunio alla caviglia con la nazionale inglese. Esami che hanno evidenziato un trauma contusivo alla regione calcaneare destra. Da valutare in vista della Juventus.

21:25 – Come fa sapere Jacopo Aliprandi de Il Corriere dello Sport su Twitter, Tammy Abraham, dopo aver posticipato il volo da Londra, è sbarcato a Fiumicino. Il giocatore ha rilasciato anche qualche dichiarazione ai cronisti presenti: “Sto bene, penso di poter giocare contro la Juve”. Parole che dovranno essere confermate dagli esami strumentali, che il giocatore effettuerà nella giornata di domani.