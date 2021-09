Verso il Sassuolo, i dubbi di Mourinho: Smalling ce la fa, Zaniolo quasi

(G. FASAN) – […] La Roma ha pagato più tosto alto il dazio della sosta delle nazionali. Mancini e Pellegrini hanno lasciato prima del tempo il ritiro azzurro per un problema al piede il primo e per il riacutizzarsi di un fastidio al solito flessore il secondo. Entrambi non destano grandi preoccupazioni, ma il ciclo di partite ravvicinate che dovrà affrontare la Roma da qui alla prossima sosta di ottobre indurrà Mourinho a qualche riflessione. Sicuramente per Mancini, con il recupero quasi certo di Smalling, che l’altro ieri ha anche preso parte alla partitella in famiglia, si potrebbe concedere al difensore di Pontedera un turno di riposo, con Ibanezaccanto all’inglese. Per quanto riguarda Pellegrini, il giocatore vorrebbe giocare e Mourinho vorrebbe che giocasse per non stravolgere troppo una squadra che per ora è stata quasi sempre la stessa e con ottimi risultati. Si valuta giorno per giorno e oggi si potrebbe ripetere l’ecografia.

Sta meglio certamente Nicolò Zaniolo. Il versamento alla coscia sinistra che si è prodotto a seguito della contusione rimediata nella partita di Basilea contro la Svizzera con la Nazionale è praticamente rientrato. Ora spetterà a Mourinho, anche alla luce degli esami strumentali ai quali Nicolò si sottoporrà oggi, se impiegare o meno il fantasista di Massa. Mkhitaryan, per completare il reparto dei trequartisti, ha giocato tanto con l’Armenia e potrebbe essere necessario gestirlo. […]

Fonte: Il Romanista