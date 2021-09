Roma-Sassuolo, EL SHAARAWY: “Emozione fantastica e atmosfera magica, ma subito testa alla prossima” (VIDEO)

Dopo la vittoria per 2-1 della Roma contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni dei cronisti Stephan El Shaarawy, autore del gol vittoria. Le sue dichiarazioni:

EL SHAARAWY A DAZN

Cosa senti in questo momento?

“Era tanto tempo che non vivevo un’emozione del genere. Correre sotto i tifosi, negli ultimi minuti dopo il gol della vittoria. Emozione fantastica. Sono i momenti per cui vale la pena aspettare e farsi trovare pronti. Noi giocatori d’esperienza dobbiamo capire che i momenti felici ci sono per tutti”.

Mourinho sotto la curva, lo fa raramente e lo ha fatto per un tuo gol…

“Era la sua millesima panchina, penso sia un’emozione davvero speciale e siamo davvero contenti. Quinta vittoria di seguito, la portiamo a casa e ce la godiamo”.

C’è qualcosa di magico…

“Atmosfera magica sicuramente. C’è tanto entusiasmo nell’ambiente e bisogna tenerlo alto. Penso lo stiamo facendo. Dobbiamo seguire il mister e tenerci stretta questa emozione per le prossime partite”.

Ti lasciamo andare visto che devi allenarti…

“Bisogna subito pensare alla partita successiva, anche dopo un gol così. Questa è la mentalità che bisogna avere”.

EL SHAARAWY AI CANALI DELLA ROMA

“Penso sia stata un’emozione incredibile. Soprattutto ritornare a esultare sotto la Curva, gli ultimi minuti con questo gol della vittoria. Penso sia un’emozione veramente speciale e penso che questi siano i momenti per cui vale la pena aspettare e farsi sempre trovare pronti perché le opportunità, le occasioni e i momenti belli arrivano per tutti. È stata un’emozione grande e ci godiamo questa vittoria”.

Chi entra dà il proprio contributo e la dimostrazione è arrivata questa sera…

“Sì assolutamente, ma dobbiamo essere anche giocatori con maturità ed esperienza. Dobbiamo sapere che le cose possono cambiare rapidamente nel calcio, io lo so e bisogna lavorare. Questa è la chiava fondamentale, cercare di lavorare con serietà, impegno e poi i momenti belli e le soddisfazioni arriveranno”.

Per vincere partite così contro un ottimo avversario servono le caratteristiche che hai appena elencato…

“Sì, serve maturità, esperienza, attenzione, cattiveria. Ci sono tante componenti che bisogna mettere e le partite si vincono anche nei dettagli. Vedi oggi il gol di Scamacca è un episodio dove comunque c’è stato fuorigioco di pochissimo e se non fosse stato così avremmo commentato un’altra partita. Gli episodi fanno la differenza, oggi è andata bene a noi però quello che conta è la determinazione e l’attenzione che ci mettiamo in ogni cosa”.