Roma-CSKA Sofia, PELLEGRINI: “Era importante vincere. Ringrazio Mourinho, quest’anno a Trigoria c’è qualcosa di speciale”

Al termine del match di Conference League contro il CSKA Sofia, vinto 5-1 dalla Roma, ha parlato Lorenzo Pellegrini:

PELLEGRINI A SKY SPORT

Primo gol fantastico…

Sì, è riuscito bene ma l’importante è che la palla sia entrata. Ci hanno colto alla sprovvista ed era importante recuperare e vincere. Nessun centrocampista segna come te in Europa.

Quanto ti ha aiutato la fiducia di Mourinho?

Moltissimo, posso solo ringraziarlo ma questo è solo l’inizio. Deve continuare a farmi e a farci crescere. Quest’anno dentro Trigoria c’è qualcosa di speciale e dobbiamo continuare a migliorare se vogliamo vincere qualcosa

In cosa siete migliorati di più?

Direi in tutto, c’è qualcosa di speciale che si avverte e che probabilmente da quando ci sono io non c’è mai stato. Cerchiamo di cogliere il meglio da questo ambiente

Era tanto che aspettavate un pubblico così…

Si, ne parlavo prima con Villar, mi ha detto quanto fosse bello lo stadio. E gli ho raccontato che con i nostri tifosi è meraviglioso, anche se solo al 50%. Se noi vinciamo le partite è per merito loro, speriamo che il pubblico torni presto interamente a disposizione, ovviamente in sicurezza.