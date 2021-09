MOURINHO: “Zorya squadra fisica. Al derby abbiamo dominato. Ho fiducia nel rinnovo di Pellegrini”

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato prima del match di Conference League contro lo Zorya Luhansk, che si disputerà domani alle ore 18:45. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

200a partita in Europa per lei. Non sappiamo molto dello Zorya, che squadra è?

“Noi sappiamo tanto. Se non cambia e non pensiamo che lo faccia perché abbiamo visto partite di Europa e Conference League, gioca con un 4-4-2 molto fisso e un rombo chiuso a centrocampo, sa difendere e ha fisicità, ma nello stesso tempo ha un contropiede da squadra ucraina fisica. Il risultato con il Bodø era falso per come si è sviluppata la partita. Il campo è positivo, ho sempre giocato in Ucraina col freddo, mentre questo campo è bellissimo. Ci sono 10-12°, la condizione perfetta per giocare”.

Come ha visto i giocatori dopo il derby?

“Li ho visti bene, per noi la partita è finita quando è finita e non possiamo vincerla, non c’è niente da fare. Quello che c’è da fare è vincere la prossima che è domani. Niente da dire”.

Sarri ha detto che Zaniolo era in fuorigioco…

“Non voglio parlare né dire niente. L’unica cosa che posso dire è che al di là del risultato e degli episodi abbiamo giocato 5-6 partite all’Olimpico e la partita in cui abbiamo dominato di più e messo più in difficoltà l’avversario è stata proprio questa: la mia squadra ha sentito di essere più grande e l’avversario più piccolo. Abbiamo perso e abbiamo accettato questo in modo professionale”.

Farà cambi come contro il CSKA Sofia?

“Sì stesso profilo, magari con altri giocatori ma con lo stesso profilo. Qualcuno in campo domenica giocherà per avere intensità che arriva dalla gente che gioca spesso, poi penso di dare a qualcuno l’opportunità di riposare, come Karsdorp e Veretout che sono rimasti a Roma, e di dare ad altri opportunità che meritano di giocare. Per me è sempre duro lasciare qualcuno fuori”.

Pellegrini dovrà offrirle una cena dopo il rinnovo?

“Non sono preoccupato se sia fatto o no, ma da qualche settimana abbiamo parlato e da quel momento ho avuto il 100% di garanzie da parte sua e della proprietà. Quando c’è questa comunione di obiettivi è questione di giorni. Ho 100% fiducia che Lorenzo sarà con noi”.

Fonte: Sky Sport