Stadio Roma: vertice con la sindaca Raggi, presenti Fienga e Scalera. Il club lo vuole al Gazometro

Novità importante sul fronte stadio della Roma. Secondo quanto riporta l’edizione online del quotidiano ‘La Repubblica’, si è tenuto oggi un incontro tra i rappresentanti del club giallorosso e la sindaca Virginia Raggi. Per la società capitolina presenti il CEO Guido Fienga e Stefano Scalera (non c’erano i Friedkin, ora in Portogallo al seguito della squadra).

Dopo la revoca della delibera di pubblico interesse su Tor di Valle, progetto ormai abbandonato dai Friedkin, l’area preferita dal club sarebbe quella dell’ex Gazometro, in zona Ostiense, non lontana dallo storico Campo Testaccio.

Fonte: Repubblica.it