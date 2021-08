Conference League: la Roma ai playoff affronterà la vincente della sfida tra Trabzonspor e Molde

La Roma agli ordini di Josè Mourinho prosegue la propria preparazione in Portogallo in vista della prossima stagione. Il primo impegno ufficiale che i giallorossi dovranno affrontare sarà quello dei play off di Conference League, essendo arrivati settimi in campionato nella passata stagione. La Roma in quanto testa di serie scenderà in campo solo per l’ultimo turno degli spareggi, in programma il 19 agosto in trasferta e il 26 agosto tra le mura di casa, e stando a quanto stabilito dall’urna di Nyon dovrà affrontare la vincente della sfida tra Trabzonspor-Molde.