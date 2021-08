Calciomercato Roma: trattativa in fase avanzata per il trasferimento di Florenzi al Milan in prestito. Via libera da parte del giocatore

Dopo le esperienze in prestito al Valencia e al Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, inserito tra gli esuberi in casa Roma, entra nei pensieri del Milan. Stando alle indiscrezioni dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’esterno campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini piace al club rossonero e sono in corso i primi contatti.

Il Milan avrebbe proposto alla Roma di acquistare il cartellino di Florenzi attraverso un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni. Stando a quanto riportato però dal portale gestito dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club giallorosso vorrebbe maggiori garanzie e qualora dovesse lasciar partire il giocatore in prestito vuole certezze sul fatto che i rossoneri pagheranno il cartellino.

Fonte: alfredopedulla.com

