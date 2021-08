Calciomercato Roma: sfuma definitivamente Xhaka. A breve l’ufficialità di un quadriennale con l’Arsenal

E’ stato il primo nome indicato da José Mourinho per settimane, ma alla fine è un affare che non si farà. Granit Xhaka non sarà un giocatore della Roma. Obiettivo definitivamente sfumato per i giallorossi. Secondo le ultime indiscrezioni il calciatore svizzero ha firmato il rinnovo di contratto con l’Arsenal. Il nuovo accordo firmato da Xhaka ha durata quadriennale, con scadenza nel 2025. L’annuncio ufficiale è imminentee quindi il braccio di ferro di questi giorni tra Tiago Pinto e i Gunners è destinato a fermarsi qui.

Fonte: LaRoma24.it