Calciomercato Roma, offerti 4 milioni ad Abraham: Mourinho l’ha chiamato al telefono

Sembra essere Tammy Abraham, classe 1997 di proprietà del Chelsea, il preferito in casa Roma per sostituire Edin Dzeko, che mercoledì può sbarcare a Milano.

Per cercre di sbloccare la trattativa e convincere il giocatore a sbarcare nella Capitale, visto che la Roma ha già l’accordo con il Chelsea per il suo cartellino, in prima persona si è mosso anche José Mourinho. Il tecnico portoghese ha infatti telefonato ad Abraham per convincerlo a vestire i colori giallorossi. Il giocatore ha fatto sapere che deciderà dopo la gara di Supercoppa europea in programma domani sera contro il Villareal.

Fonte: Sky Sport

20:30 – Continua a non sbloccarsi il “domino degli attaccanti”. La Roma ha individuato in Abraham il profilo per sostituire Edin Dzeko, ma è stata costretto a muoversi raidamente per chiudere un’operazione che non pensava di dover fare. Tiago Pinto però può contare sull’appoggio del Chelsea, che non vede l’ora di poter annunciare Lukaku ma per farlo ha bisogno che il giovane lascia Londra. Bloccata in questo modo anche la cessione di Dzeko ai nerazzurri, costringendo i bosniaco ad allenarsi da solo a Trigoria. L’attaccante vorrebbe andare all’Arsenal, ma i Blues hanno fatto sapere che non lo cederanno a nessun club di Premier League. Per questo la Roma continua ad aspettare fiduciosa l’evolversi della situazione, contando su un accordo già trovato con il Chelsea per il cartellino di Abraham.

Fonte: repubblica.it

