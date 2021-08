Calciomercato Roma, l’Al Rayyan si tira fuori per Nzonzi. Timido sondaggio dell’Algharafa

L’Al Rayyan si chiama fuori per Steven Nzonzi. Il francese, infatti, oltre ad aver chiesto una buonuscita alla Roma, ha sparato alto al club qatariota, chiedendo 3 milioni di euro. Come scrive Falvio Maria Tassotti, un timido sondaggio per l’ex Sivilgia lo ha fatto Algharafa, club allenato da Andrea Stramaccioni.

