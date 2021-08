Tra gli esuberi in casa Roma e in cerca di una sistemazione c’è anche Javier Pastore. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto si trova a Milano per le ultime operazioni di mercato e, secondo quanto fa sapere il sito dedicato alle trattative, è in corso un incontro tra il portoghese e l’agente dell’argentino per trovare un accordo sulla buonuscita.

L’ex Psg, dal 2018 in giallorosso, ha un contratto che lo lega alla Roma fino al 2023.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

