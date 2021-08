Calciomercato Roma: accordo raggiunto tra Nzonzi e l’Al Rayyan. In settimana nuovi contatti per chiudere la trattativa

Sviluppi sul fronte cessioni per la Roma: come riporta il giornalista di Tele Radio Stereo Flavio Maria Tassotti, sarebbe stato raggiunto un accordo tra Steven Nzonzi e il club qatariota dell’Al Rayyan. In settimana nuovi contatti tra i due club per definire l’operazione. Nulla da fare invece sul fronte Pastore: anche per lui l’Al Rayyan aveva manifestato interesse.