Spinazzola, in partenza per la Finlandia: domani l’intervento al tendine d’Achille. Il terzino: “Andiamo avanti” (VIDEO)

Leonardo Spinazzola è in partenza per la Finlandia, dove nella giornata di domani sarà operato per la rottura sottocutanea del tendine d’Achille. Il terzino giallorosso, che ha subito l’infortunio mentre si trovava in Nazionale e stava disputando il quarto di finale degli Europei contro il Belgio, sarà accompagnato dal dottor Manara. Nella giornata di domani l’intervento sarà svolto dal professor Orava e dal dottor Lempainen.

Come mostra con un video su Twitter il giornalista del “Corriere dello Sport” Jacopo Aliprandi, Spinazzola, accompagnato dalla moglie Miriam e dal dottor Manara, è partito intorno alle 15.00 dall’aeroporto di Ciampino per raggiungere Turku in Finlandia, dove domani sarà operato. “È andata, andiamo avanti”, le parole del terzino giallorosso all’addetto dell’aeroporto dispiaciuto per il suo infortunio.