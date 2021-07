Siviglia-Roma, le PAGELLE: difesa già rodata. Sprazzi di Zaniolo. Diawara in crescita. Reynolds inadeguato

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle assegnate ai calciatori della Roma scesi in campo oggi a Faro contro il Siviglia:

-TITOLARI-

Fuzato 6 – Bene tra i pali, con un paio di interventi decisivi. Con i piedi sbaglia praticamente tutto, regalando il pallone sistematicamente agli avversari.

Reynolds 5 – La buona volontà c’è, ma è ancora lontano dall’avvicinarsi ad una condizione tattico-tecnica accettabile. Troppo distante nelle marcature, poco avvezzo ai guizzi offensivi.

Ibañez 6,5 – Esuberante e a volte troppo rischioso nelle giocate. Manda in porta En-Neysiri con una respinta di testa sbadata. Ma almeno non molla un centimetro in marcatura e si comporta bene anche passando a sinistra.

Kumbulla 6 – Nei contrasti non si risparmia, bene anche negli anticipi aerei. Da rivedere in fase di impostazione.

Calafiori 5,5 – La condizione va ancora rivista. Pochi spunti sulla sinistra, la manovra dalle sue parti non è mai incisiva. Maggiore attenzione quando va a contenere.

Bove 6 – Gioca a testa alta e appare sempre aggressivo. Ora si capisce perché la Roma si è opposta al suo trasferimento al Genoa nell’affare Shomurodov.

Darboe 5,5 – Altra occasione sprecata per scalare le gerarchie. Gioca a due tocchi, ma sbaglia spesso l’appoggio, diventando persino nocivo.

C. Perez 5,5 – Atleticamente è in buona forma, gliene va dato atto. Ma come spesso accade fatica ad essere incisivo, ritardando la conclusione in troppe occasioni. Il salto di qualità è ancora lontano.

Mkhitaryan 6,5 – Non ancora al top, ma quando accelera dà la sensazione di poter cambiare il match. Sfiora il gol con un destro secco respinto da Dmitrovic.

El Shaarawy 6 – Più generoso che brillante. Si muove costantemente e aiuta Calafiori in fase di contenimento. Peccato che non trovi mai la porta.

Borja Mayoral 5,5 – Invisibile per quasi tutto il primo tempo, si limita a qualche fraseggio e sponda. Mai pericoloso.

-SUBENTRATI-

Rui Patricio 6 – Nessun intervento degno di nota ma con i piedi se la cava degnamente.

Karsdorp 5 – Uno dei meno brillanti di questo pre-campionato. Distratto in marcatura su Ocampos, perde anche un paio di buone occasioni offensive.

Mancini 6 – Il concetto di amichevole non è nel suo dna. Se la cava tra spallate ed interventi duri.

Smalling 6 – Normale amministrazione.

Diawara 6,5 – Tra i più brillanti. Finalmente sembra giocare con serenità, cercando la riconferma e la stima di Mourinho. Quando entra lui, la Roma gioca con disinvoltura e soffre sempre meno.

Zaniolo 6,5 – La gamba gira sempre meglio. Entra bene nel match e qualche scatto fa subito ben sperare. Il suo guizzo costringe Gudelj al fallo da espulsione.

Pellegrini 6 – Galleggia tra le linee e si propone anche in verticale. Manca la lucidità negli scambi al limite dell’area.

Zalewski 6 – Anche con pochi minuti in campo riesce a farsi notare per generosità e dinamismo.

Dzeko 6 – Consueta regia offensiva, ma non ha la cattiveria giusta per cambiare la partita.

All. Mourinho – Ancora un passo avanti dal punto di vista della tenuta difensiva. La squadra non concede tanto e sa essere compatta e con linee corte, nonostante le gambe non siano ancora al top. Continua a dover lavorare con un centrocampo non titolare e malgrado tutto tira fuori qualcosa di positivo anche dai giovani. Manca ancora un pizzico di fluidità davanti e qualche gol in più. Chissà che anche Shomurodov non possa dare una mano.