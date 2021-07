Serie A, anticipi e posticipi delle prime due giornate: Roma-Fiorentina il 22/08 alle 20.45. Posticipo domenicale anche con la Salernitana

Resi noti anticipi e posticipi per le prime due giornate del prossimo campionato di Serie A. La Roma sarà impegnata in entrambi i casi nel posticipo domenicale: il 22 agosto contro la Fiorentina all’Olimpico (match trasmesso in esclusiva da Dazn), e il 29 agosto sempre alle 20.45, in trasferta contro la Salernitana(evento visibile sempre in esclusiva su Dazn).

Di seguito l’elenco completo della programmazione televisiva dei primi due turni della stagione 2021/2022:

Giornata 1

21/08/2021

Hellas Verona-Sassuolo 18.30 (DAZN)

Inter-Genoa 18.30 (DAZN)

Empoli Lazio 20.45 (DAZN/Sky)

Torino-Atalanta 20.45 (DAZN)

22/08/2021

Bologna-Salernitana 18.30 (DAZN/Sky)

Udinese-Juventus 18.30 (DAZN)

Napoli-Venezia 20.45 (DAZN)

Roma-Fiorentina 20.45 (DAZN)

23/08/2021

Cagliari-Spezia 18.30 (DAZN)

Sampdoria Milan 20.45 (DAZN/Sky)

Giornata 2

27/08/2021

Udinese-Venezia 18.30 (DAZN)

Hellas Verona-Inter 20.45 (DAZN/Sky)

28/08/2021

Atalanta-Bologna 18.30 (DAZN)

Lazio-Spezia 18.30 (DAZN)

Fiorentina-Torino 20.45 (DAZN)

Juventus-Empoli 20.45 (DAZN/Sky)

29/08/2021

Genoa-Napoli 18.30 (DAZN)

Sassuolo-Sampdoria 18.30 (DAZN/Sky)

Milan-Cagliari 20.45 (DAZN)

Salernitana-Roma 20.45 (DAZN)

Fonte: seriea.it

