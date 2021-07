Ritiro Portogallo: sabato alle 18.30 amichevole contro il Siviglia allo stadio Algarve

Era un’indiscrezione già circolata in questi giorni ed ora è ufficiale: la Roma affronterà il Siviglia in amichevole sabato alle 18.30 italiane allo stadio Algarve di Faro. Sarà il sesto test del pre-campionato giallorosso, dopo Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen e Porto. A seguire la squadra di Mourinho sfiderà il Belenenses, in un test mattutino il 4 agosto e, infine, il Betis il 7.

“Nuovo appuntamento nel precampionato giallorosso: sabato gli uomini di José Mourinho affronteranno il Siviglia – comunica il club giallorosso in una nota ufficiale -. La partita si giocherà allo stadio Algarve di Faro e avrà calcio d’inizio alle 18:30 italiane (17:30 locali). Sarà il sesto incontro disputato nel corso della preparazione. Finora la Roma ha raccolto 4 successi e un pareggio per 1-1 contro il Porto mercoledì sera”.

Fonte: Asroma.com

