Instagram, Mourinho: “Altri due giorni lontano dai giocatori. Dispiace per Spinazzola. Pronti a cominciare” (VIDEO)

José Mourinho prosegue il suo percorso di quarantena all’interno delle mura di Trigoria. Il tecnico portoghese può comunque muoversi all’interno del centro sportivo e seguire gli allenamenti dei giocatori già presenti alcentro sportivo Fulvio Bernardini. È lo stesso Special One a documentare la sua giornata a Trigoria con un video apparso sul proprio profilo Instagram. Questo il suo messaggio: “Altri due giorni lontano dai giocatori, ma va bene. Il tempo è bellissimo, posso stare all’aperto, posso vedere gli allenamenti, posso organizzarlo parlando con i miei assistenti che si prendono cura dei calciatori. Perciò, tutto bene. Ci dispiace per aver perso Spinazzola per qualche mese, ma così è il calcio. E dobbiamo essere pronti ad iniziare la prossima settimana“.