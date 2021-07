Calciomercato Roma, trattativa per Xhaka ai dettagli: proposta all’Arsenal di 15 mln più 2,5 di bonus

Dopo Rui Patricio, José Mourinho è pronto ad accogliere il secondo acquisto giallorosso: Granit Xhaka. Secondo quanto scrive il portale di calciomercato, sarebbe ai dettagli la trattativa per portare il centrocampista, ora in vacanza, a Roma: la fumata bianca potrebbe arrivare già questa sera. Tra la richiesta iniziale dell’Arsenal di circa 20 milioni e l’ultima offerta del club giallorosso di 15, la Roma avrebbe avanzato una proposta da 15 milioni più 2,5 di bonus facilmente raggiungibili.

Tiago Pinto vorrebbe consegnare il giocatore a Mourinho per la seconda parte del ritiro in Portogallo, ma Xhaka potrebbe anche ridursi le ferie e unirsi in anticipo al gruppo.

Lo svizzero, inoltre, sarebbe già d’accordo con la società dei Friedkin per un quadriennale da 2,5 milioni di euro più bonus.

Fonte: calciomercato.com

