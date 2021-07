Calciomercato Roma, Mourinho attende Xhaka: a giorni la firma con i giallorossi

L’arrivo ufficializzato oggi di Lokonga all’Arsenal, può sbloccare l’affare tra i Gunners e la Roma per Granit Xhaka. Il club inglese oggi ha annunciato l’acquisto del centrocampista classe ’99 (22 milioni di euro all’Anderlecht) e, come scrive su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, è attesa a giorni la firma di Xhaka sul contratto che lo legherà alla Roma. José Mourinho aspetta lo svizzero, da settimane il principale obiettivo per la mediana giallorossa.

Arsenal confirm the signing of midfielder Albert Sambi #Lokonga (€22M add ons included, contract till 2026).

Xhaka in a few days will sign with #AsRoma where Mourinho is waiting for him. @SkySport #Transfers

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 19, 2021