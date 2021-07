Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerti 15 milioni al Barcellona per Lenglet

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato e Tiago Pinto sta portando avanti alcune trattative per rafforza la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto emerge dal portale spagnolo, i giallorossi avrebbero offerto 15 milioni di euro al Barcellona per Lenglet. Il club spagnolo aveva provato ad inserire il difensore nella trattativa per arrivare a Pellegrini, ma i giallorossi avevano rifiutato. Tra i due club ci sarebbe distanza però, visto che il valore del suo cartellino per i blaugrana si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Fonte: Sport

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE