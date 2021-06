Al termine del match contro la Francia, che lo ha visto migliore in campo con la sua Svizzera, ha parlato Granit Xhaka, rispondendo anche sul futuro: “Intervista in italiano? Non ancora. Mi piacerebbe imparare una nuova lingua, ho imparato l’inglese posso anche imparare l’italiano. La Roma? Tutti sanno cosa significa ma sono ancora un giocatore dell’Arsenal”.

Fonte: Sky Sport