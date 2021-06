Totti: “Mourinho? Abbiamo preso il più forte al mondo, mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Non ho parlato con nessuno della Roma”

In occasione della presentazione del suo nuovo ruolo di Ambassador di Milano-Cortina 2026 nella cerimonia in corso al Salone d’Onore del Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni Francesco Totti. Diversi i temi trattati, dalle Olimpiadi invernali all’arrivo di Josè Mourinho alla Roma. Queste le sue parole:

“Mi sarebbe piaciuto partecipare a un’Olimpiade. Forse c’erano giocatori più forti… – ha scherzato l’ex capitano –. Il rispetto verso il prossimo è un valore basilare e sta alla base dei valori olimpici. Le Olimpiadi invernali? Devo dire che ho avuto il piacere di fare una settimana bianca, a Cortina, dopo essermi ritirato dal calcio. Ho scoperto che è veramente bello sciare“.

“Mourinho? Quando arriverà dirà quello che pensa. Abbiamo preso l’allenatore più forte al mondo. Se mi sarebbe piaciuto farmi allenare da lui? Quando ero più giovane sì”. In merito alla possibilità che possa esserci un ruolo da parte della società giallorossa ha aggiunto: “Non ho parlato con nessuno con la Roma e non ci sarà nessun ruolo per me. Se mi aspetto una chiamata dalla società? Ho il telefono spento“.

Poi un passaggio su Euro 2020 e sulla Nazionale Italiana:

“Finora le cose stanno andando nel verso giusto. Non diciamo niente per scaramanzia, ma siamo uniti come squadra, e la squadra sta unendo anche il paese“.