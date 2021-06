Mourinho porta la Roma a casa sua: ecco l’idea per il ritiro

Mourinho vuol portare la Roma ad allenarsi a casa sua. Da martedì il nuovo segretario Lombardo, accompagnato da una dirigente del marketing, la Pedetta, che ricopre il ruolo di brand manager, è stato a visionare alcune località in Portogallo, tra le quali una è nelle vicinanze di Oporto. La sede del ritiro è molto probabile che sarà in Portogallo. Entro questa settimana si prenderà una decisione. La partenza potrebbe avvenire tra il26 e il 28 luglio, dopo una prima fase della preparazione che si svolgerà a Trigoria e si concluderà con la prima uscita all’Olimpico, programmata per domenica 25. I test medici all’inizio della preparazione si faranno a Villa Stuart e al campus Biomedico, struttura questa che ha sempre gestito tutti i test anti Covid del club giallorosso. Se verrà scelta la sede del ritiro in Portogallo si disputerà una delle tre amichevoli richieste da Mourinho contro il Benfica. L’ipotesi di un ritiro in Italia non è mai stata presa in considerazione, mentre restano in piedi alcuni soluzioni in Austria e in Germania.

Fonte: Corsport