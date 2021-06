Calciomercato Roma, Pau Lopez vicino al Marsiglia. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Under

La Roma continua a lavorare sul fronte del mercato in vista della prossima stagione. Tiago Pinto ha come obiettivo quello di sfoltire la rosa e fare cassa con le cessioni per lavorare sul mercato in entrata. Tra i giocatori in partenza c’è Pau Lopez, che stando a quando riportato dall’emittente satellitare sarebbe vicino a chiudere a con il Marsiglia. Per lui si starebbe valutando un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo, intorno ai 15 milioni di euro. Nella trattativa con il club francese potrebbe rientrare anche Cengiz Under, esterno turco che non sembra essere tra i giocatori che Mourinho vorrebbe in rosa in vista della prossima stagione.

Fonte: Sky Sport