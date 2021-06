La questione portiere è uno dei tanti nodi da sistemare in casa Roma. L’intenzione di Josè Mourinho è quella di affidarsi ad un nome valido e d’esperienza. Dal ritiro della Francia arriva una voce di mercato in questo senso: l’ultima idea porta a Hugo Lloris, che Mourinho ha già allenato al Tottenham. L’estremo difensore della nazionale francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e attualmente guadagna 6 milioni a stagione.

Fonte: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport