Con il futuro di Edin Dzeko da decifrare, si vocifera anche di Mauro Icardi in ottica Roma. Stando alle indiscrezioni riferite lungo le frequenze dell’emittente radiofonica, circa tre settimane fa alcuni intermediari che lavorano per Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino in forza al Psg, avrebbero stabilito dei contatti per sondaggi esplorativi con tre club italiani: Roma, Juventus e Milan.

Fonte: Teleradiostereo