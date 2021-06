Pau Lopez e il Marsiglia si avvicinano. Come scrivono in Francia, la Roma e il club transalpino hanno superato gli ostacoli rimanenti e raggiunto ormai un accordo per il passaggio del portiere spagnolo in Ligue1. L’affare dovrebbe concludersi sulla base del prestito, pagato 0,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Fonte: La Provence