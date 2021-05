Sembrava dovesse tornare abile e arruolabile già a partire da questo finale di stagione, ma come riporta l’emittente satellitare i tempi per rivedere in campo Nicolò Zaniolo potrebbero allungarsi ulteriormente. Il club giallorosso infatti non vuole rischiare eventuali ricadute. Il numero 22 della Roma rientrerebbe a pieno ritmo direttamente nella prossima stagione con José Mourinho come allenatore.

Fonte: Sky Sport