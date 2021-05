Totti, niente ritorno alla Roma: rifiutato un ruolo da manager accanto a Mourinho

Un clamoroso retroscena sul possibile ritorno alla Roma di Francesco Totti. Come riporta il sito web del quotidiano ‘Libero’, l’ex capitano giallorosso ha rifiutato un ruolo da manager per il suo vecchio club. L’incarico sarebbe stato ‘caldeggiato’ da José Mourinho, che per iniziare la sua avventura sulla panchina della Roma vorrebbe al suo fianco un collaboratore che conosce bene Trigoria e l’ambiente giallorosso. L’ex numero 10 però ha rifiutato l’invito.

Difficile che la scelta successiva ricada su Daniele De Rossi e Walter Samuel, due nomi fatti nelle ultime settimane. De Rossi, che sta seguendo il corso da allenatore Uefa A, è da poco entrato nello staff tecnico della Nazionale di Roberto Mancini. Stesso discorso per Samuel, ora collaboratore del ct dell’Argentina Lionel Scaloni.

Fonte: liberoquotidiano.it

