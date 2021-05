Roma-Crotone, le PAGELLE: Pellegrini e Mayoral calano le doppiette. Darboe disinvolto. Miki, riecco il gol

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match di oggi tra Roma e Crotone, giocatosi all’Olimpico:

-ROMA-

Fuzato 6 – Strappa pienamente la sufficienza per i tre interventi nel momento migliore del Crotone. Niente di trascendentale, ma almeno ottiene il suo primo clean sheet in giallorosso.

Karsdorp 6,5 – Una delle note migliori della stagione. Sa gestire le fatiche e ingaggia nel primo tempo un duello tosto con Reca, che lo limita parecchio. L’uscita del polacco lo agevola e si permette anche un assist al bacio a Mkhitaryan.

Kumbulla 6 – Se la cava nei duelli fisici e aerei contro Simy, mentre sembra ancora macchinoso quando c’è da marcare nell’uno contro uno. La difesa a quattro può agevolare le sue caratteristiche.

Ibañez 6,5 – Conferma le solite impressioni: trionfante quando c’è da allungare di gamba e fermare Ounas in velocità. Qualche brivido se invece gli tocca impostare. Anche lui è vittima dell’ormai consueto incubo infortuni muscolari. (46′ Juan Jesus 6 – Si rivede nella ripresa e non ha bisogno di disimpegnarsi più di tanto. A certi livelli può ancora cavarsela).

Reynolds 5 – Meriterebbe forse anche mezzo voto in meno per l’interpretazione completamente sbagliata della gara, ma in tal senso contano anche inesperienza ed età verdissima. Fonseca non lo aiuta piazzandolo a sinistra, fuori ruolo. Le carenze del baby americano sembrano da calciatore non professionista. (59′ Santon 6,5 – Chissà che con Mourinho, suo vecchio mentore, non possa tornare utile almeno fino alla scadenza. Oggi entra con personalità e si inventa anche un assist da rimessa laterale. Se non fosse sempre infortunato…)

Cristante 6 – Molto più a suo agio in quello che è sempre stato l’habitat naturale. Si sgancia e accompagna l’azione, anche se le carenze in fase di transizione sono all’ordine del giorno. Affidabile come mediano in questo finale di stagione. (79′ Zalewski 6 – Mette anche oggi lo zampino, con l’assist per il quinto gol di Mayoral).

Darboe 6,5 – Conferma le impressioni positive di giovedì contro il Manchester. Mette in mostra con naturalezza le proprie doti, giocando in maniera semplice, senza strafare, con palloni gestiti in sicurezza ed a due tocchi. Deve migliorare in interdizione e contrasti, ma già si spende con intelligenza. Ottimo materiale da plasmare. (79′ Bove s.v. – Altro felice esordio dalla Primavera di mister De Rossi).

Pedro 6,5 – Pare che l’annuncio dell’arrivo di Mourinho l’abbia rinvigorito. Più sciolto e meno arrugginito di molte uscite, si esibisce in buone giocate offensive e pure in un paio di recuperi generosi in difesa. Gli manca solo il guizzo in fase conclusiva, ma da una sua intelligente verticalizzazione nasce l’azione del vantaggio. (67′ Pastore 6 – Infortuni all’anca ormai alle spalle, l’argentino è un bel vedere in campo, a patto che i ritmi di gioco calino pesantemente. Qualità indiscussa, in attesa di venderlo al miglior offerente).

Pellegrini 7,5 – Pensare che la sua serata era cominciata in maniera poco brillante, in un primo tempo statico e senza guizzi. Il capitano si esalta nella ripresa, con due pregevoli marcature e anche un taglio illuminante che dà il via al 4-0. Quando gioca sul velluto è un piacere. 10 gol in stagione sono un bel bottino per un centrocampista.

Mkhitaryan 6,5 – Finalmente sta ritrovando la forma, anche se forse un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Anche lui fatica a trovare i pertugi e fa un po’ di confusione nei primi 45 minuti. Si sblocca con il primo assist a Mayoral e con la zampata vincente del poker. Il gol mancava dallo scorso 31 gennaio.

Borja Mayoral 7 – Il Crotone è la sua vittima preferita: altra doppietta dopo quella dell’andata e ritorno a buoni livelli. Prima un preciso sinistro, poi un destro in corsa. Si sta guadagnando la riconferma, anche se la fase di crescita è tutt’altro che completata.

All. Fonseca 6,5 – Come per magia rispolvera il 4-2-3-1 per la seconda gara consecutiva (Mourinho c’entra niente?!) e conferma Darboe in mezzo al campo. La gara è dominata dall’inizio alla fine ma trova un punteggio rotondo solo nel finale. Come promesso ai tifosi accorsi a Trigoria vietato mollare una queste ultime gare, specie le prossime due con Lazio e Inter. La Conference League è l’ultimo regalo che può lasciare alla Roma.

-CROTONE-

Cordaz 5; Djidji 5.5, Golemic 5, Magallan 5.5; Molina 5, Messias 6, Cigarini 5.5 (Petriccione s.v.), Benali 5.5 (Zanellato s.v.), Reca 6 (Rispoli 5.5); Ounas 6 (Riviere s.v.), Simy 5.5. All: Cosmi 5.