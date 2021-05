Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: per la porta Mourinho pensa a Romero del Manchester United

Mentre la Roma si appresta a scendere in campo per le ultime tre giornate di questo campionato, la società è a lavoro per muoversi al meglio sul mercato e ottenere i migliori giocatori da regalare a Mourinho. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, il nuovo tecnico portoghese starebbe pensando di portare nella Capitale Sergio Romero. L’estremo difensore del Manchester United piace a Mourinho che aveva provato a portarlo anche al Tottenham, senza però riuscirci. Il giocatore ha un contratto che scadrà il prossimo giugno e la società giallorossa potrebbe dunque trattarlo come un parametro zero.

Fonte: telegraph.co.uk

VAI ALL’ARTICOLO ORIGINALE