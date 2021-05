La corsa della Roma a Piazza Affari non conosce soste. Dopo settimane di aumenti significativi anche oggi il titolo del club giallorosso in Borsa è aumentato di valore in modo considerevole. Alla chiusura delle contrattazioni il titolo del club giallorosso fa registrare un aumento del 16,54%, a un prezzo per azione di 0,451 euro. In un mese le azioni della Roma sono aumentate di valore del 60%.