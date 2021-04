Trigoria: individuale per El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo

Prosegue la preparazione della Roma in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax, in programma giovedì sera ad Amsterdam. Come ieri, anche oggi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria, El Shaarawy alle prese con una lesione al flessore destro, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo hanno lavorato individualmente.

Nonostante questa seduta a parte, l’assenza di Smalling e Mkhitaryan per la sfida di giovedì non è certa. Come fa sapere Jacopo Aliprandi su Twitter, le loro condizioni sono in netto miglioramento e domani svolgeranno un provino decisivo per la gara con l’Ajax. In caso di sensazioni positive, i due potrebbero essere convocati per l’andata dei quarti di finale di Europa League.