Lunedì mattina di lavoro per la Roma che dopo il successo sul Bologna di ieri, ha aperto definitivamente il capitolo II della sfida con l’Ajax. Alla consueta divisione in gruppi, tra chi ha giocato e chi no, da Trigoria si registra il prosieguo di allenamenti individuali per Zaniolo, Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy, tutti difficilmente recuperabili per la gara di giovedì.