Roma, ancora occhi in casa Atalanta: in porta tutto su Gollini

Giovedì andrà in scena Roma-Atalanta e dal club bergamasco negli anni i giallorossi hanno acquistato Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Roger Ibanez. E in vista della prossima stagione la Roma in estate interverrà sui portieri: tra i nomi della lista c’è anche Pierluigi Gollini, estremo difensore dell’Atalanta. Il suo agente è lo stesso di Cristante e Mancini e un mese fa era a Trigoria a parlare con Pinto. Il club nerazzurro chiede almeno 20 milioni più bonus, una cifra importante che in caso di piazzamento europeo per la Roma sarebbe più facile investire. Già in passato Gollini era stato vicino ai giallorossi.

Cristante, Mancini e Ibanez hanno portato a Roma serietà, professionalità e metodo di lavoro. Il centrocampista ha rinnovato fino al 2024, Ibanez ha da poco firmato fino al 2025, Mancini firmerà nelle prossime settimane perché la difesa del futuro della Roma sarà costruita su di lui.

Fonte: gazzetta.it

