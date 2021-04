ROMA-AJAX: i convocati di Fonseca. C’è Mkhitaryan

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match di domani con l’Ajax, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Sono 21 i giocatori a disposizione per domani. Confermata la presenza di Mkhitaryan, ancora out gli infortunati Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola oltre al lungodegente Zaniolo, allo squalificato Bruno Peres. Aggregati tre giocatori della Primavera: Ciervo, Darboe e Morichelli, alla prima convocazione con i “grandi”.

Questo l’elenco dei convocati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Santon

Mancini

Calafiori

Morichelli

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Diawara

Ciervo

Darboe

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Perez