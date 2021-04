Ricostruzione Roma, il metodo Retexo di Charles Gould per aiutare Tiago Pinto

All’indomani della sconfitta in casa del Manchester United, la Roma inizia a pensare più concretamente al proprio futuro. La società dei Friedkin metterà in atto grandi rivoluzioni a partire dalla panchina fino al gruppo squadra. Intanto però il general manager giallorosso Tiago Pinto è a lavoro insieme a Charles Gould, CEO di Retexo Intelligence. Questa compagnia si occupa di creare strategie e analisi per le società sportive, e lo stesso Gould nel 2017 ha realizzato un documento per Calcio e Finanzain cui ha espresso i punti salienti che un club dovrebbe seguire in una fase di costruzione. In questo senso, è ipotizzabile che la società giallorossa possa seguire quei precisi dettami per la prossima stagione. In particolare in uno dei passaggi si parla della necessità di avere «una solida struttura di base e operazioni sul settore giovanile sono fondamentali per qualsiasi club, nonché il modo più semplice per sviluppare il proprio futuro». Metodo che ricorda molto quello che è solito portare con sé Maurizio Sarri, additato come possibile sostituto di Paulo Fonseca.

