Mentre Sarri si avvicina sempre più alla Roma, si delineano trattative di mercato legate al cambio di allenatore sulla panchina giallorossa. In particolare il nome di Milik è tornato d’attualità per il mercato giallorosso. I contatti con il suo entourage sono stati riattivati in questi giorni, pare proprio attraverso Ramadani, l’agente che cura gli interessi di Sarri e sta conducendo in prima persona l’operazione con la Roma. Milik potrebbe arrivare con un anno di ritardo.

Fonte: Corsport