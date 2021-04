Manchester United-Roma, CRISTANTE: «Buttato tutto quanto fatto di buono, non c’è nulla da salvare»

Queste le dichiarazioni di Bryan Cristante, centrocampista della Roma, rilasciate alla stampa al termine del match con il Manchester United.

CRISTANTE A SKY SPORT

Era preparata così?

Sì, ma poi abbiamo fatto degli errori. Sono uscito nella maniera sbagliata. Con quei giocatori non puoi concedere nulla che fanno gol.

Si è spenta la luce ad un certo punto?

Quando vai sotto hai voglia di recuperare e bastano 2-3 episodi e finisce così. Ma non possiamo fare un secondo tempo così e buttare via quello che avevamo fatto di buono. Non c’è niente da salvare.

Ci racconti il dopo?

Sono cose che restano nello spogliatoio, sono sensazioni nostre e restano lì.

Che succede? Perché c’è questa tendenza a straperdere?

Un po’ gli episodi, poi ci abbiamo messo del nostro e non siamo rimasti compatti. Anche sul 2-2 potevamo abbassarci di più e tenere il risultato, invece abbiamo provato ad andare e vincerla. Abbiamo sbagliato.