Conferenza stampa, FONSECA: “Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola convocati. Niente alibi, ma senza infortuni avremmo potuto fare di più”

Dopo l’1-1 con l’Atalanta, la Roma è attesa in casa del Cagliari per la 33a giornata di campionato prima della sfida europea con il Manchester United. Alla vigilia del match, come di consueto, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa al “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Le sue dichiarazioni:

Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola sono tornati in gruppi. Saranno convocati tutti e quattro? Come stanno?

“Stanno bene, si sono allenati con la squadra in questi giorni e saranno convocati tutti. Vediamo, magari uno potrà iniziare ma è una situazione da gestire con attenzione. Sono molto soddisfatto di riaverli pronti per domani”.

Analizzando quello che è accaduto dopo le sei partite di Europa League nel 2021, giocando giovedì e di nuovo domenica sono venute 4 sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Può essere questo l’elemento che la Roma ha pagato in campionato? E’ un rischio?

“Devo confessare che è difficile gestire tante partite e principalmente quando non abbiamo tutti i giocatori. Quando li abbiamo è più facile gestire. Ma devo dire che quando giochiamo all’inizio della stagione ogni tre giorni è una cosa, farlo fino a questo momento è un’altra. E’ pesante per i giocatori. Non succede solo alla Roma, che sta andando avanti in Europa League, ma possiamo vedere anche gli esempi di Villarreal e Arsenal. E’ difficile gestire principalmente quando non abbiamo tutti i giocatori”.

A Cagliari iniziò la crescita di Villar, sembra che ora si sia fermata. E’ stanco?

“No, non è stanco. E’ normale che mantenere lo stesso livello durante una stagione è difficile, quasi impossibile per tutti. Gonzalo ha iniziato bene, ha avuto un abbassamento di rendimento ma ora è di nuovo in crescita”.

Secondo lei questa Roma ha un’idea?

“Sì, come ho sempre detto abbiamo un’identità e un’idea. Non è facile definire le cose, ogni squadra ha una situazione diversa”.

Domani potrebbe esserci spazio per chi ha giocato poco come Jesus e Pastore?

“Vediamo domani”.

Contro l’Atalanta la squadra ha giocato a 4 con Cristante a centrocampo. Può essere una soluzione contro il Manchester?

“Era una strategia solo per l’Atalanta, ora abbiamo Cagliari e poi penso al Manchester”.

Quanti cambi pensa di fare domani rispetto alla partita di giovedì con l’Atalanta?

“Alcuni”.

Come si lavora per tenere alta la concentrazione sulla partita di domani?

“Il Cagliari è in un buon momento. Per chi dice che la squadra non ha la testa sul campionato, la partita con l’Atalanta è stata un buon esempio. La squadra ha lottato fino alla fine della partita. Dobbiamo vogliamo fare una buona partita e vincere, sappiamo che non sarà facile perché il Cagliari è in un ottimo momento e vuole vincere”.

Ritiene che questa rosa fosse attrezzata per competere in campionato e in Europa fino in fondo, lo sarebbe stata senza infortuni?

“Sì, non mi piacciono alibi o scuse. Ma è una realtà, abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti della stagione e penso che con tutti i giocatori potevamo fare di più”.

Il Cagliari lotta per non retrocedere, quindi la Roma dovrà tenere maggiormente la guardia alta.

“Sì, il Cagliari sta in un ottimo momento e ha fatto buoni risultati nelle ultime partita. Sanno che è importante questa partita, ma come ho detto la squadra deve stare con la testa sul campionato e deve essere motivata per questa partita col Cagliari”.

Come sta la squadra fisicamente? Pensa di poterla avere al top per la fine della stagione?

“Sta bene, come abbiamo visto nella partita con l’Atalanta e adesso con più giocatori penso che sarà meglio”.

Mirante non parte per Cagliari?

“Sì, è infortunato”.