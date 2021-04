Conferenza stampa, FONSECA: “Rispettiamo lo United, ma abbiamo ambizioni” – SMALLING: “Sto bene, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi” (VIDEO)

Alla vigilia del primo atto del doppio confronto con il Manchester United in Europa League, che vale la stagione della Roma, l’allenatore Paulo Fonseca si presenta in conferenza stampa all’Old Trafford. Dopo aver diretto in mattinata l’allenamento di rifinitura, il tecnico portoghese risponde alle domande della stampa italiana e inglese.

Al suo fianco è presente l’ex di turno, Chris Smalling, tornato titolare a Cagliari domenica scorsa. Ecco di seguito le loro dichiarazioni.

E’ una partita importante

“E’ una partita importantissima, non tutti i giorni arriviamo in una semifinale. Tutti sappiamo l’importanza del momento, abbiamo avuto i tifosi a Trigoria, è importante sentire questo sostegno. Vogliamo lottare per i tifosi, per la città e per il club. E’ un momento importantissimo per noi”.

Ha parlato con gli ex Smalling e Mkhitaryan dello United?

“Questa partita contro una grandissima squadra, la principale favorita per vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la partita, ho parlato con Smalling e Mkhitaryan che hanno giocato qui e hanno esperienza in questo momento della competizione. Sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester ma abbiamo le nostre ambizioni”.

La difesa?

“Sappiamo che l’attacco del Manchester è forte e veloce, ma noi abbiamo preparato bene la partita. E’ importantissimo avere qui Smalling, giocare domani. Non abbiamo Mancini, ma i giocatori che ho mi danno fiducia che possiamo fare una buona gara. La questione difensiva riguarda tutta la squadra, non solo i difensori. Siamo preparati per affrontare una squadra fortissima e veloce in attacco”.

Può aiutare la presenza dei tifosi a Trigoria?

“E’ molto importante per noi sentire il loro sostegno, è una motivazione in più. Sappiamo l’importanza della partita. Siamo tutti motivati, ma avere questa motivazione dei tifosi può aiutare la squadra”.

L’intervento di Smalling:

“Personalmente mi sento bene, ho saltato molte partite ed è inusuale per me. Ma mi sento bene e sono pronto a dare il mio contributo. Sappiamo l’importanza di domani, vogliamo rendere i tifosi orgogliosi. E’ una partita speciale, è una semifinale. Conosco l’importanza di portare a casa il trofeo, sarà un grande match. Sono felice di star bene”.

Dal tuo infortunio il rendimento della Roma è calato, come ti senti e pensi di poter affrontare una partita complicata per 90 minuti?

“Sì, mi sono allenato bene. Sono pronto a giocare i minuti che il tecnico deciderà. Non vedo l’ora di andare in campo e aiutare il club”.