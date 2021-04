Conferenza stampa, FONSECA: “Non lavoro per convincere le persone, ma per la Roma. Smalling sta meglio”

Dopo l’accesso alle semifinali di Europa League superando l’ostacolo Ajax, è già vigilia di campionato per la Roma, che domani alle 18.00 farà visita al Torino per alimentare le speranze Champions. Come di consueto, alla vigilia, il tecnico Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa al “Fulvio Bernardini” di Trigoria. Il suo intervento:

Contro l’Ajax grande prova difensiva, dopo che la Roma soprattutto nella prima parte aveva messo in campo una grande identità offensiva. Cosa manca per avere una sintesi tra la prima parte della stagione e la grande attenzione difensiva vista con l’Ajax?

“In ogni partita abbiamo una strategia. Tutti hanno detto che la Roma era la squadra che giocava meglio, in modo più offensivo, ma in queste due partite abbiamo preparato una strategia diversa contro una grande squadra come l’Ajax. La verità penso sia il risultato. Abbiamo la nostra identità, non è questo che caratterizza la nostra squadra. Ma quando abbiamo bisogno di una strategia diversa lo facciamo, non c’è problema”.

Lei ha il potere di spaccare a metà l’opinione pubblica, sia tifoseria sia critica. Si è chiesto: cosa potevo fare di più per spostare la percentuale a mio vantaggio?

“Non lavoro per convincere le persone, ma lavoro per la Roma e per farla vincere. Questo è quello che è importante. E’ normale che quando si vince abbiamo più persone dal nostro lato, quando non vinciamo abbiamo più persone contro. Vale per Paulo Fonseca e per tutti gli allenatori. Capisco bene questo, ma la cosa più importante è fare il mio lavoro e lavorare per la Roma”.

Come sta Smalling? Può tornare per l’Atalanta?

“Vediamo, stiamo valutando tutti i giorni la sua situazione. Ha iniziato a lavorare in campo. Quando avrà fiducia per tornare, tornerà. Sta molto meglio”.

Dopo le partite di Europa League la Roma ha perso più della metà dei punti disponibili. Cosa manca a questa squadra per essere competitiva ai massimi livelli sul doppio fronte?

“Questa è una stagione particolare. Posso fare molti esempi di squadre avanti nelle competizioni europee: prima di questa partita in Europa League il Villarreal ha perso in casa, il Bayern Monaco ha pareggiato e l’Arsenal è al 10° posto in classifica. Queste squadre che giocano ogni tre giorni hanno meno giocatori disponibili. Vediamo la situazione del Bayern che ha giocato senza sei giocatori, questo influenza anche i risultati. E’ una situazione delle squadre che vanno avanti nelle competizioni europee”.

Pensa anche lei che con la concentrazione di giovedì sera la Roma avrebbe evitato certi recenti passi falsi in campionato? Questa nuova solidità è solo una questione di strategia di una partita o può cambiare in parte l’identità della sua squadra?

“No, è stata una questione di strategia di questa partita contro questo avversario. Non cambiamo la nostra identità. Già domani vogliamo tornare ad essere la stessa squadra, offensiva e che ha iniziativa. Magari con più concentrazione possiamo fare meglio in campionato. E’ vero che la squadra in questa partita è stata molto concentrata”.

Quanto è importante cercare di non arrivare settimi e prendere almeno un posto in Europa League?

“Non penso tanti avanti, ma alla prossima partita. Quello che è importante è pensare che la partita con l’Ajax è finita e dobbiamo tornare in campionato. Vogliamo vincere la prossima partita. Dobbiamo fare una buona partita se vogliamo vincere contro un Torino in un buon momento”.

Pastore può partire titolare domani?

“Dovete aspettare domani per vedere”.

Le partite Torino e Atalanta, grazie anche agli altri scontri diretti, potrebbero essere decisive per sperare ancora nel 4° posto?

“Quello che è importante è vincere le nostre partite. Non possiamo pensare avanti, se non vinciamo la partita di domani”.

In Italia le rose sono molto lunghe, c’è un problema di reclutamento dei giocatori, di attenzione alla scelta?

“Penso sia importante avere una rosa compatta. Non è un esempio per la Roma. Qui quasi tutti i giocatori, praticamente tutti, hanno giocato e hanno fatto parte delle mie scelte. Ma se mi fai questa domanda sono d’accordo, è importante avere una rosa compatta”.

Queste partite di campionato possono aiutare per cercare di recuperare la forma di quei giocatori che possono risultare decisivi anche in Europa?

“Sono due competizioni diverse, adesso penso al campionato e alle migliori scelte per domani pensando alla questione fisica e tattica. Penso solo alla partita col Torino. E’ importante capire che la partita con l’Ajax è finita, dobbiamo tornare al campionato e abbiamo obiettivi in campionato. Voglio la concentrazione della squadra sul Torino”.

Cosa vorrebbe vedere in campionato delle partite di Europa League?

“Magari la stessa concentrazione, determinazione e aggressività difensiva. E’ importante che la squadra faccia sempre una partita sicura difensivamente. Come abbiamo fatto bene con l’Ajax, penso che in campionato possiamo migliorare questo tipo di questioni”.